Какие православные праздники отмечают 16 января: традиции и приметы

Православие — древняя религия. За века его существования православный календарь пополнился массой событий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа, Богородицы и многочисленных святых. Рассказываем, какие праздники отмечают православные 16 января 2025 года.
Предпразднство Богоявления
19 января состоится один из важнейших православных праздников — Крещение Господне. В этот день Иисус Христос при помощи Иоанна Крестителя принял крещение в реке Иордан.
Как и другие большие православные праздники, Крещение Господне имеет период предпразднства. Его называют предпразднством Крещения или предпразднством Богоявления, поскольку в момент принятия Иисусом Христом крещения явилась Святая Троица.
В период предпразднства в богослужения включают элементы, посвященные предстоящему празднику. Верующие с благоговением и радостью ожидают наступления памятного дня.
День памяти пророка Малахии
Пророк Малахия жил за четыре века до Рождества Христова. С иврита его имя переводят как «посланник мой» или «ангел». Так Малахию назвали потому, что он предсказал рождение Иисуса Христа. Малахия стал последним в ряду Ветхозаветных пророков.
День памяти мученика Гордия Каппадокийского
Мученик Гордий Каппадокийский родился на территории современной Турции в третьем веке нашей эры. Он сделал военную карьеру, но решил прервать ее, чтобы уединиться в пустыне и молиться Господу. Спустя годы он вернулся в город и пришел на языческий праздник, чтобы проповедовать веру во Христа. За это он был подвергнут мучениям и убит.
Почитание Гордия Каппадокийского нашло отражение и в народном календаре. На Руси 16 января называли Гордеевым днем. В этот день особенно бережно относились к коровам, потому что считали, что их молоко могут выдоить ведьмы. Эти мифические существа виделись крестьянам настолько жадными, что люди боялись смерти скотины от истощения. Чтобы сохранить скот просили о помощи домового, вешали над воротами сальную свечу и варили для коров молочную кашу.
Есть и народные приметы на 16 января. Ясную и морозную погоду в этот день воспринимали как обещание ранней и теплой зимы, а снегопад — как признак долгих холодов и предсказание хорошего урожая.
День памяти священномученика Василия Холмогорова
Василий Холмогоров стал священником в конце 19 века и служил вплоть до 1937 года. Последним его местом службы стал Преображенский храм в подмосковном селе Остров.
В годы советской власти храм не ремонтировали, он пришел в упадок. Такое запустение болью отзывалось в сердце священнослужителя. Свое недовольство он высказывал вслух. Из-за этого односельчане донесли на него в НКВД.
Священника Василия Холмогорова поместили в тюрьму и подвергли допросам. Он отрицал свое участие в ведении агитации против советской власти, но, несмотря на это, был приговорен к десяти годам лагерей. Примерно через год батюшка скончался.
День памяти преподобной Женевьевы Парижской
Преподобная Женевьева (Геновефа) Парижская родилась в пятом веке нашей эры в месте, которое сейчас является пригородом Парижа. Девочка росла в семье христиан и с ранних лет решила посвятить себя Господу.
Преподобная Женевьева обладала даром прозорливости, организовала память апостола Галлии, священномученика Дионисия Ареопагита. Считается, что благодаря молитвам святой войско предводителя гуннов Атиллы обошли Париж и не разгромили его.
После смерти Женевьевы верующие зафиксировали множество фактов исцеления после молитв к ней и прикладывания к его мощам. Также святую считают покровительницей учеников и студентов.
Есть ли пост 16 января
Предыдущий, Рождественский пост, завершился 6 января, а следующий, Великий пост, начнется 3 марта 2025 года. Также 16 января не является ни средой, ни пятницей, когда верующие традиционно проявляют умеренность в питании. Поэтому 16 января не является постным днем — ограничивать себя в пище не требуется.
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