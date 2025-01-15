Гордеев день: история праздника, традиции и приметы

16 января — особый день как в православном, так и в народном календарях. Верующие в эту дату вспоминают мученика Гордия, а приверженцы народных традиций отмечают Гордеев день. Рассказываем об истории святого и традициях, которые принято соблюдать 16 января.
Житие мученика Гордия
Гордий, впоследствии ставший святым, родился в конце третьего века нашей эры на территории современной Турции. Он происходил из христианской семьи и жил в городе Кесария Каппадокийская.
В первые века после Рождества Христова отношение к христианам было нестабильным. В годы, когда к верующим относились терпимо, Гордий успел сделать воинскую карьеру и стать центурионом — командующим подразделением.
Когда христиане начали подвергаться гонениям Гордий решил удалиться в пустыню, чтобы проводить время в молитве и посвятить свою жизнь Господу. Он оставил и службу, и жилье, и богатства, которые успел заработать, отказался от всех удобств и привилегий. Все это было необходимо, чтобы не находиться рядом с язычниками и вести праведный образ жизни. Находясь в уединении Гордий углубился в вере, многое понял о жизни, ему открылись божественные откровения.
Спустя время Гордий явился в город. Он выбрал для этого день, когда все население собралось в цирке, чтобы отметить праздник языческого бога Марса и посмотреть на скачки. Гордий вышел перед собравшимися и начал проповедь, говоря о Христе.
Градоначальник пригрозил Гордию мученической смертью за его речи, но тот не испугался и заявил, что готов умереть за Христа. Не согласился он отречься от Господа и за обещанные ему блага. За это Гордий принял мученическую смерть.
Как православные вспоминают о мученическом подвиге святого Гордия
16 января, в день памяти мученика Гордия его вспоминают во время богослужений в храмах. В их состав включаются тропари и кондаки (небольшие прославляющие песнопения), посвященные этому святому.
Гордеев день: приметы и народные традиции
В народе день памяти мученика Гордия называли Гордеевым днем. В этот день было принято особенно заботиться о коровах. Крестьяне верили, что в Гордеев день вокруг их хлевов рыскают ведьмы, которые стремятся выдоить у скотины все молоко и ведут себя настолько жадно, что даже могут погубить ее.
Чтобы с коровами не случилась беда домовых уговаривали присмотреть за ними. Для скотины в этот день готовили молочную кашу, а потом кормили ей, чтобы поддержать и помочь пережить неспокойное время. Еще один способ защиты — привязывание сальной свечи над воротами.
В Гордеев день предпочитали не хвастаться — это считалось плохой приметой. Люди считали, что похвалившись чем-нибудь на Гордеев день можно потерять предмет своей гордости. А еще день использовали для врачевания и исцеляющих обрядов — считалось, что некоторые хвори можно вылечить только в эту дату.
Существуют и народные приметы о погоде на Гордеев день. В эту дату судили о том, каким будет март. Если на улице стоял мороз, а на небе не было ни облачка, считали, что весна будет ранней и теплой. Снегопад расценивали как признак долгих морозов и обещание хорошего урожая.
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