Президент Путин своим указом присвоил Миассу почетный статус

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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, миасс, стела миасс, город миасс
Миасс официально получил статус города трудовой доблести Фото:

Президент России Владимир Путин официально утвердил присвоение Миассу (Челябинская область) звание города трудовой доблести. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ городу Миассу», — говорится в указе. Также в список попали Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий и Салехар.

Миасс стал четвертым городом области, удостоившегося звание города трудовой доблести. Челябинск и Магнитогорск получили этот статус в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.

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Президент России Владимир Путин официально утвердил присвоение Миассу (Челябинская область) звание города трудовой доблести. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ городу Миассу», — говорится в указе. Также в список попали Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий и Салехар. Миасс стал четвертым городом области, удостоившегося звание города трудовой доблести. Челябинск и Магнитогорск получили этот статус в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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