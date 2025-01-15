Президент Путин своим указом присвоил Миассу почетный статус

Президент России Владимир Путин официально утвердил присвоение Миассу (Челябинская область) звание города трудовой доблести. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ городу Миассу», — говорится в указе. Также в список попали Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий и Салехар.
Миасс стал четвертым городом области, удостоившегося звание города трудовой доблести. Челябинск и Магнитогорск получили этот статус в 2020 году, Златоуст — в 2022 году.
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