В Британии раскрыли, как будут мешать России на СВО

Великобритания планирует использовать боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270, а также тысячи военнослужащих для формирования силы противодействия российским войскам в конфликте с Украиной. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
«Британские войска планируют разместиться вдоль демаркационной линии. <...> Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны будут быть развернуты, чтобы создать силу против российских войск», — сообщает газета.
Издание отмечает, что британские военные подразделения будут нести службу на наблюдательных постах в определенной области демилитаризованной зоны, созданной в соответствии с условиями мирного соглашения. Резервные силы быстрого реагирования останутся в готовности позади линии фронта, чтобы оперативно пресекать атаки РФ. Истребители и ударные вертолеты Apache, вероятно, будут задействованы для патрулирования указанной зоны. Также издание подчеркивает, что НАТО намеревается образовать оборонительное ограждение вокруг Киева для предотвращения возможной атаки со стороны Российской Федерации.
Ранее разведывательный самолет США Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил разведывательный полет над территорией Финляндии, приближаясь к границе с Россией, сообщил финский телерадиовещатель Yle. Самолет взлетел с авиабазы Уэддингтон, расположенной в Великобритании, и проследовал через воздушные пространства Дании и Швеции, в конечном итоге направившись к Финскому заливу, передает RT.
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