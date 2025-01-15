Россия поможет Армении выйти из долговой ямы

Министерство обороны Армении заявил, что ведомству удалось достичь договоренностей с Москвой о снижении долга. По словам министра обороны республики Сурена Папикяна, Россия снизит долг за счет оплаченного и непоставленного вооружения.
«Как сообщил министр финансов, сумма оплаченного и непоставленного оружия будет вычтена из межгосударственного долга Армении в соответствии с договоренностью Армении и России», — рассказал Папикян на пресс-конференции, передает ТАСС. Глава военного ведомства подчеркнул, что пока не может сказать точно, на какой стадии находится реализация соглашения.
Ранее в республике отмечали, что РФ пока не поставила оружие, которое уже было оплачено. Этот вопрос власти России и Армении готовы обсудить без споров.
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