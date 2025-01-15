Россия поможет Армении выйти из долговой ямы

Россия снизит долг Еревана за счет оружия
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Россия снизит долг Армении за счет оплаченного и непоставленного вооружения
Россия снизит долг Армении за счет оплаченного и непоставленного вооружения Фото:

Министерство обороны Армении заявил, что ведомству удалось достичь договоренностей с Москвой о снижении долга. По словам министра обороны республики Сурена Папикяна, Россия снизит долг за счет оплаченного и непоставленного вооружения. 

«Как сообщил министр финансов, сумма оплаченного и непоставленного оружия будет вычтена из межгосударственного долга Армении в соответствии с договоренностью Армении и России», — рассказал Папикян на пресс-конференции, передает ТАСС. Глава военного ведомства подчеркнул, что пока не может сказать точно, на какой стадии находится реализация соглашения. 

Ранее в республике отмечали, что РФ пока не поставила оружие, которое уже было оплачено. Этот вопрос власти России и Армении готовы обсудить без споров. 

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Министерство обороны Армении заявил, что ведомству удалось достичь договоренностей с Москвой о снижении долга. По словам министра обороны республики Сурена Папикяна, Россия снизит долг за счет оплаченного и непоставленного вооружения.  «Как сообщил министр финансов, сумма оплаченного и непоставленного оружия будет вычтена из межгосударственного долга Армении в соответствии с договоренностью Армении и России», — рассказал Папикян на пресс-конференции, передает ТАСС. Глава военного ведомства подчеркнул, что пока не может сказать точно, на какой стадии находится реализация соглашения.  Ранее в республике отмечали, что РФ пока не поставила оружие, которое уже было оплачено. Этот вопрос власти России и Армении готовы обсудить без споров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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