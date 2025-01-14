14 января 2025

Житель ХМАО избил полицейских и угрожал устроить взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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На югорчанина, сообщившего о лжеминировании, завели уголовное дело
На югорчанина, сообщившего о лжеминировании, завели уголовное дело Фото:

Житель Пыть-Яха распивал со знакомыми алкоголь и стал вести себя агрессивно — подруги вызвали полицию. Приехавших силовиков собутыльник избил, а потом и вовсе решил им отомстить, сообщив о ложном минировании по телефону. Об этом рассказал telegram-канал «Полиция Югры».

«В дежурную часть по Пыть-Яху поступил звонок от местного жителя о ложном минировании одного из соцобъектов города. Предметов, представляющих угрозу, не было обнаружено», — следует из сообщения.

Перед звонком югорчанин устроил скандал с подругами во время застолья, они и вызвали силовиков. «Конфликт перерос в перепалку с прибывшими на место сотрудниками ОВД, которых он оскорбил и применил физическую силу», — добавили в публикации.

Дебошир признался полицейским, что сообщил о якобы готовящемся минировании в отместку. За ложное сообщение об акте терроризма на него завели уголовное дело, за хулиганство югорчанина также привлекли к административной ответственности.

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Житель Пыть-Яха распивал со знакомыми алкоголь и стал вести себя агрессивно — подруги вызвали полицию. Приехавших силовиков собутыльник избил, а потом и вовсе решил им отомстить, сообщив о ложном минировании по телефону. Об этом рассказал telegram-канал «Полиция Югры». «В дежурную часть по Пыть-Яху поступил звонок от местного жителя о ложном минировании одного из соцобъектов города. Предметов, представляющих угрозу, не было обнаружено», — следует из сообщения. Перед звонком югорчанин устроил скандал с подругами во время застолья, они и вызвали силовиков. «Конфликт перерос в перепалку с прибывшими на место сотрудниками ОВД, которых он оскорбил и применил физическую силу», — добавили в публикации. Дебошир признался полицейским, что сообщил о якобы готовящемся минировании в отместку. За ложное сообщение об акте терроризма на него завели уголовное дело, за хулиганство югорчанина также привлекли к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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