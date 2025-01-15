Губернатор Шумков отреагировал на новый статус Кургана

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Курган получил престижное звание
Курган получил престижное звание Фото:

Курган получил звание «Города трудовой доблести». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. На новое звание отреагировал и губернатор Вадим Шумков.

«Поздравляю, земляки», — написал Шумков у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». В указе президента сообщается, что награда вручается за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

Сообщается, что награду получают те города, которые бесперебойно обеспечивали военной и гражданской продукцией. Также это коснулось тех субъектов страны, которые показывали массовый героизм. 

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Курган получил звание «Города трудовой доблести». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. На новое звание отреагировал и губернатор Вадим Шумков. «Поздравляю, земляки», — написал Шумков у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». В указе президента сообщается, что награда вручается за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Сообщается, что награду получают те города, которые бесперебойно обеспечивали военной и гражданской продукцией. Также это коснулось тех субъектов страны, которые показывали массовый героизм. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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