Губернатор Шумков отреагировал на новый статус Кургана

Курган получил престижное звание
Курган получил звание «Города трудовой доблести». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. На новое звание отреагировал и губернатор Вадим Шумков.
«Поздравляю, земляки», — написал Шумков у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». В указе президента сообщается, что награда вручается за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
Сообщается, что награду получают те города, которые бесперебойно обеспечивали военной и гражданской продукцией. Также это коснулось тех субъектов страны, которые показывали массовый героизм.
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