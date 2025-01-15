«Завладела психикой»: следователь раскрыл всю правду о деле опекунши убитого Далера Бобиева

Свердловский следователь СК назвал одним из самых сложных дело Вероники Наумовой

15 января 2025 в 20:40 Размер текста - 17 +

Опекаемые дети опасались Наумовой из-за насилия Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге Вероника Наумова обладала необычайной властью над опекаемыми детьми благодаря их страху насилия, что позволило затянуть расследование уголовного дела. Теперь силовики считают его одним из самых сложных за весь 2024 год, рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин. «Во-первых, она [Наумова] достаточно тонкий психолог, а во-вторых, обладала необычайной властью над опекаемыми ею детьми. Кроме своих, у нее были еще и приемные дети, в том числе погибший Далер и его старшая сестра. И Наумова настолько завладела психикой опекаемых детей, что они, несмотря на то, что знали о произошедшем с Далером и о том, где спрятано его тело, сохраняли молчание. Поскольку они опасались Наумовой из-за применяемого к ним насилия», — пояснил следователь. Сапегин отметил, что разговорить детей удалось с помощью скрупулезной работы психолога. Это помогло установить часть подробностей и предъявить обвинения Наумовой. В ходе расследования следователи завели три уголовных дела, но самым сложным называют убийство Далера. «Сложным оно было не столько в плане процессуальных действий, сколько именно по уровню эмоций, которые испытывал следователь при расследовании», — подчеркнул правоохранитель, выразив надежду, что в этом году суд вынесет приговор по данному делу. Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Тело Далера обнаружили спустя три дня после объявления о его пропаже — в принадлежащем семье Наумовых гараже. В ходе следствия выяснилось, что Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе слушаний были опрошены многие свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье Наумовых, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр Наумов получил пять лет тюрьмы за истязания. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Однако, по информации источника агентства, защита ставит под сомнение достоверность ее слов. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге Вероника Наумова обладала необычайной властью над опекаемыми детьми благодаря их страху насилия, что позволило затянуть расследование уголовного дела. Теперь силовики считают его одним из самых сложных за весь 2024 год, рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин. «Во-первых, она [Наумова] достаточно тонкий психолог, а во-вторых, обладала необычайной властью над опекаемыми ею детьми. Кроме своих, у нее были еще и приемные дети, в том числе погибший Далер и его старшая сестра. И Наумова настолько завладела психикой опекаемых детей, что они, несмотря на то, что знали о произошедшем с Далером и о том, где спрятано его тело, сохраняли молчание. Поскольку они опасались Наумовой из-за применяемого к ним насилия», — пояснил следователь. Сапегин отметил, что разговорить детей удалось с помощью скрупулезной работы психолога. Это помогло установить часть подробностей и предъявить обвинения Наумовой. В ходе расследования следователи завели три уголовных дела, но самым сложным называют убийство Далера. «Сложным оно было не столько в плане процессуальных действий, сколько именно по уровню эмоций, которые испытывал следователь при расследовании», — подчеркнул правоохранитель, выразив надежду, что в этом году суд вынесет приговор по данному делу. Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Тело Далера обнаружили спустя три дня после объявления о его пропаже — в принадлежащем семье Наумовых гараже. В ходе следствия выяснилось, что Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе слушаний были опрошены многие свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье Наумовых, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр Наумов получил пять лет тюрьмы за истязания. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Однако, по информации источника агентства, защита ставит под сомнение достоверность ее слов. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.