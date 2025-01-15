В России к первой неделе января 2025 года цены на бензин выросли на 0,6%. Больше всего нефтепродукт подорожал в Республике Саха (Якутия), а, наоборот, снижение цен произошло в Красноярском крае и Республике Тыва. Также цены на дизельное топливо увеличились на 0,5%. Об этом говорится в данных Росстата.
«Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо изменились на +0,6%», — говорится в данных Росстата. Пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU.
Так, индекс потребительских цен на бензин от 13 января к 9 января 2025 года и к концу декабря 2024 года составил 100,0% и 100,6% соответственно. При этом цены на дизельное топливо за эти же периоды времени выросли на 0,5%.
В каких регионах произошло подорожание и удешевление бензина
Изменения цен на автомобильный бензин с 1 по 13 января 2025 года были зафиксированы в 78 субъектах РФ. Наибольшее увеличение цен произошло в Республике Саха, где бензин подорожал на 2,8%. В то же время, в Республике Тыва и Красноярском крае зафиксировано снижение цен на 1,3% и 0,3% соответственно.
Помимо прочего, в Москве и Санкт-Петербурге цены на автомобильный бензин также изменились: они выросли на 0,6% и на 0,7% соответственно. На московских АЗС цена бензина марки АИ-92 колебалась от 54,29 до 57,05 рубля за литр, АИ-95 стоил от 59,99 до 65,69 рубля, а бензин марки АИ-98 и выше — от 82,70 до 87,76 рубля. В Санкт-Петербурге стоимость литра бензина марки АИ-92 варьировалась от 54,70 до 57,28 рубля, марки АИ-95 — от 59,00 до 63,41 рубля, а марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 87,64 рубля.
Средние потребительские цены на дизель и бензин
Средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизель в сравнении 9 января и 13 января 2025 года менялись следующим образом: в целом средняя стоимость бензина выросла на 0,3%, в том числе марки АИ-92 — на 0,3%, марки АИ-95 — на 0,1%, марки АИ-98 и выше — на 0,4%. Также дизельное топливо возросло в стоимости на 0,4%.
Сколько стоит литр бензина в 2025 году
К 13 января текущего года стоимость автомобильного бензина по России составила 60,89 рублей за литр, а дизельного топлива — 70,15 рублей за литр. При этом цены на марки АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше к первой недели января составили — 55,49; 60,63 и 83,09 рублей за литр соответственно.
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