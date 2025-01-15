Изрезавшую двоих детей мать кремируют в Красноуральске

15 января 2025 в 21:50 Размер текста - 17 +

Прощание с женщиной пройдет в Красноуральске Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Жительницу Красноуральска (Свердловская область) Наталью С., которая изрезала двоих детей и покончила с собой, кремируют. Информацию URA.RU рассказала ее знакомая и подтвердил источник в ритуальной сфере. «Подруги с работы и знакомые собрали деньги, чтобы кремировать Наталью», — сказал собеседник агентства. По данным второго инсайдера, прощание пройдет в Красноуральске. Хотя ранее знакомые женщины говорили, что похороны будут в Екатеринбурге. Трагедия произошла в ночь на 10 января в пятиэтажке на 40-летия Октября. По предварительным данным, Наталья изрезала сына (семь лет) и дочку (девять лет) и покончила с собой. Они смогли выжить, их увезли в больницу Екатеринбурга, где прооперировали. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Красноуральска (Свердловская область) Наталью С., которая изрезала двоих детей и покончила с собой, кремируют. Информацию URA.RU рассказала ее знакомая и подтвердил источник в ритуальной сфере. «Подруги с работы и знакомые собрали деньги, чтобы кремировать Наталью», — сказал собеседник агентства. По данным второго инсайдера, прощание пройдет в Красноуральске. Хотя ранее знакомые женщины говорили, что похороны будут в Екатеринбурге. Трагедия произошла в ночь на 10 января в пятиэтажке на 40-летия Октября. По предварительным данным, Наталья изрезала сына (семь лет) и дочку (девять лет) и покончила с собой. Они смогли выжить, их увезли в больницу Екатеринбурга, где прооперировали. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.