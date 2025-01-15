Изрезавшую двоих детей мать кремируют в Красноуральске

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Патологоанатомического отделение. Екатеринбург, морг, медицина, патологоанатомическое отделение, медицинские принадлежности, медицинские инструменты, вскрытие
Прощание с женщиной пройдет в Красноуральске Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Жительницу Красноуральска (Свердловская область) Наталью С., которая изрезала двоих детей и покончила с собой, кремируют. Информацию URA.RU рассказала ее знакомая и подтвердил источник в ритуальной сфере.

«Подруги с работы и знакомые собрали деньги, чтобы кремировать Наталью», — сказал собеседник агентства. По данным второго инсайдера, прощание пройдет в Красноуральске. Хотя ранее знакомые женщины говорили, что похороны будут в Екатеринбурге.

Трагедия произошла в ночь на 10 января в пятиэтажке на 40-летия Октября. По предварительным данным, Наталья изрезала сына (семь лет) и дочку (девять лет) и покончила с собой. Они смогли выжить, их увезли в больницу Екатеринбурга, где прооперировали. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.

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Жительницу Красноуральска (Свердловская область) Наталью С., которая изрезала двоих детей и покончила с собой, кремируют. Информацию URA.RU рассказала ее знакомая и подтвердил источник в ритуальной сфере. «Подруги с работы и знакомые собрали деньги, чтобы кремировать Наталью», — сказал собеседник агентства. По данным второго инсайдера, прощание пройдет в Красноуральске. Хотя ранее знакомые женщины говорили, что похороны будут в Екатеринбурге. Трагедия произошла в ночь на 10 января в пятиэтажке на 40-летия Октября. По предварительным данным, Наталья изрезала сына (семь лет) и дочку (девять лет) и покончила с собой. Они смогли выжить, их увезли в больницу Екатеринбурга, где прооперировали. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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