Пилот Бойчук: экипаж рухнувшего в Актау самолета сам решил лететь в Казахстан

15 января 2025 в 21:59 Размер текста - 17 +

Падение самолета Azal в Актау произошло 25 декабря Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экипаж воздушного судна Azal, следовавший рейсом Баку — Грозный (из Азербайджана в город на юге России), рухнувшего в Актау, самостоятельно принял решение лететь в Казахстан. В этом убежден президент Профсоюза летного состава России, пилот Airbus A330 Мирослав Бойчук. «По расшифрованному радиообмену прослеживается, что инициатива уйти на запасной в Актау прозвучала от экипажа», — заявил Бойчук в беседе с URA.RU. Он отметил, что диспетчеры предлагали пилотам совершить посадку в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан), но те не последовали приказам. Бойчук добавил, что, согласно расшифровки радиообмена самолета, экипаж передал информацию о столкновении с птицами, а также взрыве кислородного баллона на борту. «Ситуация была нештатной, аварийной, требующей оперативного принятия решений», — подчеркнул Бойчук. Президент Профсоюза летного состава России также предупредил, что информация, которая «вбрасывается» черед зарубежную прессу, не соответствует действительности. По его словам, вся правда о действиях экипажа станет известна только после полной расшифровки бортовых самописцев. Падение самолета произошло 25 декабря. Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, 29 — выжили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипаж воздушного судна Azal, следовавший рейсом Баку — Грозный (из Азербайджана в город на юге России), рухнувшего в Актау, самостоятельно принял решение лететь в Казахстан. В этом убежден президент Профсоюза летного состава России, пилот Airbus A330 Мирослав Бойчук. «По расшифрованному радиообмену прослеживается, что инициатива уйти на запасной в Актау прозвучала от экипажа», — заявил Бойчук в беседе с URA.RU. Он отметил, что диспетчеры предлагали пилотам совершить посадку в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан), но те не последовали приказам. Бойчук добавил, что, согласно расшифровки радиообмена самолета, экипаж передал информацию о столкновении с птицами, а также взрыве кислородного баллона на борту. «Ситуация была нештатной, аварийной, требующей оперативного принятия решений», — подчеркнул Бойчук. Президент Профсоюза летного состава России также предупредил, что информация, которая «вбрасывается» черед зарубежную прессу, не соответствует действительности. По его словам, вся правда о действиях экипажа станет известна только после полной расшифровки бортовых самописцев. Падение самолета произошло 25 декабря. Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, 29 — выжили.