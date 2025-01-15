СК проверит диспетчеров, с которыми общались пилоты разбившегося самолета AZAL

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СК даст оценку действиям диспетчеров, с которыми общались пилоты разбившегося в Казахстане самолета
СК даст оценку действиям диспетчеров, с которыми общались пилоты разбившегося в Казахстане самолета Фото:

Следственный комитет (СК) России проверит диспетчеров, с которыми общались пилоты разбившегося самолета AZAL в Казахстанском Актау в декабре 2024 года. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 

«Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан <...> Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза», — сообщила Петренко. Ее заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК России. 

В настоящий момент специалисты изучают состояние всех систем воздушного судна и вещдоки. Следователи дадут оценку действиям диспетчеров, проверят, как было организовано воздушное движение.

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Следственный комитет (СК) России проверит диспетчеров, с которыми общались пилоты разбившегося самолета AZAL в Казахстанском Актау в декабре 2024 года. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.  «Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан <...> Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза», — сообщила Петренко. Ее заявление опубликовано в официальном telegram-канале СК России.  В настоящий момент специалисты изучают состояние всех систем воздушного судна и вещдоки. Следователи дадут оценку действиям диспетчеров, проверят, как было организовано воздушное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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