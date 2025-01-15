Премьер Венгрии Орбан решил не ехать на инаугурацию Трампа

Виктор Орбан, занимающий пост премьер-министра Венгрии, заявил, что не полетит в Вашингтон, где 20 января пройдет инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь венгерского политика Берталан Хаваши, заявив, что у Орбана другие планы.
«Премьер-министр Виктор Орбан выступит на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства Венгрии в Совете ЕС», — рассказал пресс-секретарь премьер-министра. Его слова цитирует агентство ТАСС.
Несмотря на решение венгерского политика пропустить инаугурацию Дональда Трампа, Виктора Орбана считают его давним сторонником. Отмечается, что премьер-министр Венгрии был в числе первых, кто поздравил Трампа с победой в выборной гонке.
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