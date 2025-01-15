Женщина-водитель «Renault Logan» и ее попутчица погибли в жутком ДТП, после выезда автомобиля на встречную полосу под грузовик в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«15 января 2025 года в 20:39 на первом километре автодороги „Обход село Миасское“ произошла авария, в которой участвовала женщина 1967 года рождения, управлявшая автомобилем „Renault Logan“. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем „ГАЗель“, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате аварии водитель легкового авто и ее пассажирка, женщина возрастом около 50 лет, от полученных травм скончались на месте ДТП», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства аварии. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, которые занимаются сбором всех необходимых данных и доказательств.
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