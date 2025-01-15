Женщина-водитель и ее попутчица погибли в жутком ДТП под Челябинском. Видео

В ДТП в Красноармейском районе скончалось два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшая автоледи выехала на полосу встречного движения
Погибшая автоледи выехала на полосу встречного движения Фото:

Женщина-водитель «Renault Logan» и ее попутчица погибли в жутком ДТП, после выезда автомобиля на встречную полосу под грузовик в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. 

«15 января 2025 года в 20:39 на первом километре автодороги „Обход село Миасское“ произошла авария, в которой участвовала женщина 1967 года рождения, управлявшая автомобилем „Renault Logan“. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем „ГАЗель“, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате аварии водитель легкового авто и ее пассажирка, женщина возрастом около 50 лет, от полученных травм скончались на месте ДТП», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции. 

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства аварии. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, которые занимаются сбором всех необходимых данных и доказательств.

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Женщина-водитель «Renault Logan» и ее попутчица погибли в жутком ДТП, после выезда автомобиля на встречную полосу под грузовик в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.  «15 января 2025 года в 20:39 на первом километре автодороги „Обход село Миасское“ произошла авария, в которой участвовала женщина 1967 года рождения, управлявшая автомобилем „Renault Logan“. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем „ГАЗель“, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате аварии водитель легкового авто и ее пассажирка, женщина возрастом около 50 лет, от полученных травм скончались на месте ДТП», — отмечает пресс-служба Госавтоинспекции.  На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства аварии. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, которые занимаются сбором всех необходимых данных и доказательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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