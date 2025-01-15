Новгородский FPV-дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил в зоне специальной военной операции технику НАТО на $300 млн. Об этом сообщил глава Новгородской области Андрей Никитин в ходе ежегодного послания.
«Нам есть чем гордиться на фронте и в тылу. Например, инженерами, которые меньше чем за год, с нуля, создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона Князь Вандал. Он уже уничтожил натовской техники более чем на $300 млн. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием. Кто-то скажет — история повторяется. На самом деле она непрерывна», — цитирует Никитина ТАСС.
Ранее российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» в Курской области. Украинские РЭБ бессильны против нового российского дрона, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов.
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