15 января 2025

Поселок под Екатеринбургом остался без отопления. Фото

Жители Кольцово остались без отопления и горячей воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут (архивное фото)
Жители переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут (архивное фото) Фото:

В поселке Кольцово в Екатеринбурге жители улиц Спутников и Авиаторов почти на сутки остались без отопления и горячей воды. Это произошло из-за ремонтных работ, сроки которых сдвинули еще на ночь в последний момент. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Уже больше восьми часов дома по улицам Спутников и Авиаторов не получаем горячую воду. О том, что оставят без источника тепла, нам сообщили накануне вечером. По словам представителя УК, ремонтные работы предварительно продлятся с 8:00 до 20:00 сегодняшнего дня (15 января — прим. URA.RU). Однако позже в чат дома сообщили, что работы продлили до следующего утра», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Жители домов переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. Ответ ожидается.

Жители домов обеспокоены тем, что останутся ночью без отопления
Жители домов обеспокоены тем, что останутся ночью без отопления
Фото:

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В поселке Кольцово в Екатеринбурге жители улиц Спутников и Авиаторов почти на сутки остались без отопления и горячей воды. Это произошло из-за ремонтных работ, сроки которых сдвинули еще на ночь в последний момент. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Уже больше восьми часов дома по улицам Спутников и Авиаторов не получаем горячую воду. О том, что оставят без источника тепла, нам сообщили накануне вечером. По словам представителя УК, ремонтные работы предварительно продлятся с 8:00 до 20:00 сегодняшнего дня (15 января — прим. URA.RU). Однако позже в чат дома сообщили, что работы продлили до следующего утра», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Жители домов переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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