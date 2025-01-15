В поселке Кольцово в Екатеринбурге жители улиц Спутников и Авиаторов почти на сутки остались без отопления и горячей воды. Это произошло из-за ремонтных работ, сроки которых сдвинули еще на ночь в последний момент. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Уже больше восьми часов дома по улицам Спутников и Авиаторов не получаем горячую воду. О том, что оставят без источника тепла, нам сообщили накануне вечером. По словам представителя УК, ремонтные работы предварительно продлятся с 8:00 до 20:00 сегодняшнего дня (15 января — прим. URA.RU). Однако позже в чат дома сообщили, что работы продлили до следующего утра», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Жители домов переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!