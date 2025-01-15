Следователь рассказал, почему убийство 16-летней Даны из Каменска-Уральского было тяжело раскрыть

Смерть 16-летней Даны из Каменска-Уральского (Свердловская область) изначально не приняли за криминал, так как при первом осмотре трупа девушки не нашли признаков насилия. Только после эксгумации тела обнаружили, что Дана умерла от удушения, рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин.
«При осмотре трупа внешних признаков, однозначно свидетельствующих о насильственном характере смерти, обнаружено не было. Конечно, это нас не устраивало, тем более что в ходе предварительного следствия обвиняемый давал показания о том, что он совершил именно убийство потерпевшей путем удушения. Но такое в нашей работе тоже бывает, иногда эксгумацию приходится проводить для установления объективной истины», — пояснил следователь.
Сапегин отметил, что после этого дело было направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. «Суд признал фигуранта виновным в убийстве, покушении на изнасилование и краже, осудив его к длительному лишению свободы», — подчеркнул правоохранитель.
Тело молодой девушки было найдено в лесополосе Каменска-Уральского 9 августа 2023 года. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы на поступление в колледж. По дороге домой девушка оставила странное сообщение в telegram-канале, в котором попросила не убивать ее. К сожалению, оно оказалось пророческим. На записях видно, как за ней следует велосипедист по имени Эдуард Голиков. Вскоре после обнаружения тела он был задержан правоохранительными органами.
В сентябре 2023 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве Даны и краже ее мобильного телефона. Согласно данным следствия, Голиков спрятал свой велосипед в кустах, а затем напал на Дану. Он намеревался вступить с ней в сексуальный контакт, но столкнулся с ее сопротивлением, что вызвало его гнев. В результате он убил девушку. Эдуарда Голикова отправили в тюрьму на 21 год. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.
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