«Ростех»: в России создали защиту жилых кварталов от БПЛА

Челябинский радиозавод «Полет», входящий в холдинг АИС госкорпорации «Ростех», разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях. Об этом сообщили в госкомпании.
«Комплекс обнаружения и подавления беспилотников „Сфера“, лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне СВО. Система нейтрализовала более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий», — рассказали «Известиям» в «Ростехе».
Уточняется, что использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты городов и критически важной инфраструктуры является более безопасным по сравнению с зенитно-ракетными комплексами. Нововведение обеспечит эффективную защиту населенных пунктов от возможных угроз с воздуха.
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