15 января 2025

«Ростех»: в России создали защиту жилых кварталов от БПЛА

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Новая система уже нейтрализовала более 10 боевых дронов противника
Новая система уже нейтрализовала более 10 боевых дронов противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский радиозавод «Полет», входящий в холдинг АИС госкорпорации «Ростех», разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях. Об этом сообщили в госкомпании.

«Комплекс обнаружения и подавления беспилотников „Сфера“, лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне СВО. Система нейтрализовала более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий», — рассказали «Известиям» в «Ростехе».

Уточняется, что использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты городов и критически важной инфраструктуры является более безопасным по сравнению с зенитно-ракетными комплексами. Нововведение обеспечит эффективную защиту населенных пунктов от возможных угроз с воздуха.

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Челябинский радиозавод «Полет», входящий в холдинг АИС госкорпорации «Ростех», разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях. Об этом сообщили в госкомпании. «Комплекс обнаружения и подавления беспилотников „Сфера“, лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне СВО. Система нейтрализовала более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий», — рассказали «Известиям» в «Ростехе». Уточняется, что использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты городов и критически важной инфраструктуры является более безопасным по сравнению с зенитно-ракетными комплексами. Нововведение обеспечит эффективную защиту населенных пунктов от возможных угроз с воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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