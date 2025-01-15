NZZ: отказ от российского газа ударил по промышленности Германии

Отказ от российского газа серьезно сказался на состоянии промышленности Германии. Особенно затруднительное положение возникло в секторах, производящих бумагу, стекло, цемент, сталь и алюминий. Об этом сообщает немецкая газета Neue Zurcher Zeitung.
«Больше всего от высоких цен пострадала энергоемкая промышленность, которая производит, в частности, бумагу, стекло, цемент, сталь и алюминий; в общей сложности там занято около 15 процентов немецких промышленных рабочих. С момента спада производства в марте 2022 года эти предприятия так и не восстановились полностью, соответственно, их энергопотребление низкое», — пишет NZZ.
На фоне увеличения стоимости газа в Европе и прекращения транзита российского газа через Украину, Германия должна начать эксплуатацию газопровода «Северный поток». Какие последствия грозят Европе из-за решения Киева остановить поступление газа в страны ЕС — в материале URA.RU.
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