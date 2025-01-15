Аренда квартир в Челябинске выросла на 22%

Стоимость аренды квартир в Челябинске в 2024 году подорожала на 22%. Эти данные приводят эксперты «Циан.Аналитики».
«Аренда жилья в Челябинске в 2024 году увеличилась на 22%, достигнув средней стоимости 26,6 тысячи рублей в месяц. Это стало частью общего тренда в России, где аренда подорожала в среднем на 20%, что связано с недоступностью ипотеки для многих граждан», — отмечает РИА Недвижимость, ссылаясь на данные участников рынка
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отмечает, что рост аренды жилья стал следствием перетока потребителей из сегмента покупки в аренду. Платежи за съемное жилье оказались гораздо ниже, чем ипотечные, особенно при покупке вторичного жилья.
Среди крупных городов России Челябинск стал одним из лидеров по росту ставок аренды, следуя за Волгоградом, где аренда подорожала на 33%, и Москвой, где выросла на 26%. В Екатеринбурге рост составил 24%, а в Санкт-Петербурге — 21%, до 41,9 тысячи рублей в месяц.
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