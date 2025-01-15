«Ведомости»: Дина Оюн осталась сенатором от Тувы после конца срока полномочий

Дина Оюн осталась сенатором от Тувы после завершения срока полномочий и принимает участие в работе Совета Федерации. Это вызывает много вопросов у экспертов, чьи мнения разделились. Об этом сообщают «Ведомости».
«Оюн продолжает представлять интересы Республики Тыва в Совете Федерации, несмотря на истечение срока её полномочий в сентябре 2024 года. Эта информация подтверждена начальником информационно-аналитического управления аппарата Верховного Хурала Тувы Юрием Дарбаа, а также председателем комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко», — пишут «Ведомости».
Проблема в том, что Верховный Хурал Тувы не успел назначить нового сенатора. Депутаты четвертого созыва, избранные 8 сентября 2024 года, должны были делегировать своего представителя до 25 октября 2024 года, но кандидатуры не были представлены, что привело к отсутствию соответствующего вопроса на повестках заседаний. Оюн не участвовала в выборах в новый созыв парламента.
Эксперты издания отмечают, что отсутствие нового сенатора и продолжение полномочий Оюн создают нестандартную правовую ситуацию, которая может повлиять на правомочность её голосовании в СФ. Пока не принято решение о назначении нового сенатора, предыдущий продолжает исполнять свои обязанности, и представительство региона в Совете Федерации сохраняется, утверждает электоральный юрист Гарегин Митин. Однако юрист Олег Захаров с ним не согласен. Он считает, что тувинские парламентарии неправильно понимают срок полномочий сенатора, путая его с датой выдачи трудовой книжки в отделе кадров.
Ранее на должность представителя четвертого созыва хурала в СФ рассматривалась кандидатура Руслана Цаликова. Это бывший первый заместитель министра обороны России Сергея Шойгу, пишет телеканал 360.
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