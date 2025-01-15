15 января 2025

В ХМАО выросли цены на бензин всех марок

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО с начала 2025 года подорожал бензин всех марок
В ХМАО с начала 2025 года подорожал бензин всех марок Фото:

В ХМАО в начале 2025 подорожал бензин. Цены выросли на все марки топлива, сообщает Росстат. 

«С 1 по 13 января 2025 года бензин марки АИ-92 подорожал до 55,27 рублей за литр, АИ-95 — 59,62, АИ-98 и выше — 82,08. Также выросла стоимость дизельного топлива. Она поднялась до 75,38 рублей за литр», — гласит информация на сайте Росстата.

Более всего подорожал бензин марки АИ-95 с 23 декабря его стоимость выросла почти на рубль с 54,51 до 55,27. Меньше всего увеличилась цена на премиальное топливо, оно подорожало чуть более чем на полрубля. 

Всего по России с начала января изменения зафиксировали в 78 регионах страны. Больше всего топливо подорожало в Республике Саха (Якутия). Его цена там увеличилась на 2,8%.

Ранее URA.RU сообщало о резком скачке цен на топливо премиальных марок в ХМАО. Стоимость АИ-98 и выше в конце 2024 года за месяц выросла более чем на 2%.

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В ХМАО в начале 2025 подорожал бензин. Цены выросли на все марки топлива, сообщает Росстат.  «С 1 по 13 января 2025 года бензин марки АИ-92 подорожал до 55,27 рублей за литр, АИ-95 — 59,62, АИ-98 и выше — 82,08. Также выросла стоимость дизельного топлива. Она поднялась до 75,38 рублей за литр», — гласит информация на сайте Росстата. Более всего подорожал бензин марки АИ-95 с 23 декабря его стоимость выросла почти на рубль с 54,51 до 55,27. Меньше всего увеличилась цена на премиальное топливо, оно подорожало чуть более чем на полрубля.  Всего по России с начала января изменения зафиксировали в 78 регионах страны. Больше всего топливо подорожало в  Республике Саха (Якутия). Его цена там увеличилась на  2,8%. Ранее URA.RU сообщало о резком скачке цен на топливо премиальных марок в ХМАО. Стоимость АИ-98 и выше в конце 2024 года за месяц выросла более чем на 2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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