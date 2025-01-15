Немецкий спорткар сына челябинского экс-губернатора Дубровского подешевел на 10%

В Магнитогорске в очередной раз выставили на продажу немецкий спорткар Porsche 911 Carrera сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Александра. Как следует из сообщения финансового управляющего Павла Стешенцева, стоимость снизилась на 800 тысяч рублей.
«Организатор торгов Стешенцев объявляет о проведении открытых торгов по продаже имущества Дубровского Александра Борисовича. Лот № 4 — автомобиль Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска», — сообщил Стешенцев на «Федресурсе».
Начальная стоимость составила 7,2 млн рублей. В декабре машина продавалась за восемь миллионов. Желающие могут предложить свою цену в открытой форме.
На продажу выставлено шесть лотов. Кроме автомобиля, торги проводятся по квартире площадью 65,1 кв метра в Магнитогорске, которую продают по начальной цене в 3,6 млн рублей. Купить можно моторную лодку Yamaran за 72 тысячи, прицеп, нежилую недвижимость и 72-процентную долю в управляющей компании «Станичная» за 612,9 тысячи рублей.
О банкротстве Дубровского-младшего, задолжавшего 1,3 миллиарда рублей, объявили в январе 2022 года. Финансово неплатежеспособными суд также признал его отца и семейное предприятие ПО «Монтажник». Члены семьи Дубровских не дают комментариев СМИ и не обсуждают судебные разбирательства.
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