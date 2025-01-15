15 января 2025

Синоптики озвучили погоду в Челябинске на вторую половину января

Синоптики пообещали челябинцам погоду в январе без резких перепадов температуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Январь теряет репутацию самого холодного месяца в году
Январь теряет репутацию самого холодного месяца в году Фото:

Во второй половине января температура воздуха в Челябинске днем не будет опускаться ниже 14 градусов мороза. Об этом сообщили в долгосрочном прогнозе синоптики «Гисметео».

«Погода с 16 по 31 января в Челябинске ожидается без резких температурных колебаний. С 16 по 26 января будет пасмурно, местами снег, температура днем будет преимущественно от -5 до -13 градусов. С 27 по 31 января днем немного похолодает до -14 градусов, но будет ясно и без осадков», — говорится на сайте «Гисметео».

Ночные температуры до конца месяца будут от -10 до -18 градусов. Для самого холодного месяца зимы, это достаточно мягкие показатели.

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Во второй половине января температура воздуха в Челябинске днем не будет опускаться ниже 14 градусов мороза. Об этом сообщили в долгосрочном прогнозе синоптики «Гисметео». «Погода с 16 по 31 января в Челябинске ожидается без резких температурных колебаний. С 16 по 26 января будет пасмурно, местами снег, температура днем будет преимущественно от -5 до -13 градусов. С 27 по 31 января днем немного похолодает до -14 градусов, но будет ясно и без осадков», — говорится на сайте «Гисметео». Ночные температуры до конца месяца будут от -10 до -18 градусов. Для самого холодного месяца зимы, это достаточно мягкие показатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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