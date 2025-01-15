Синоптики озвучили погоду в Челябинске на вторую половину января

Во второй половине января температура воздуха в Челябинске днем не будет опускаться ниже 14 градусов мороза. Об этом сообщили в долгосрочном прогнозе синоптики «Гисметео».
«Погода с 16 по 31 января в Челябинске ожидается без резких температурных колебаний. С 16 по 26 января будет пасмурно, местами снег, температура днем будет преимущественно от -5 до -13 градусов. С 27 по 31 января днем немного похолодает до -14 градусов, но будет ясно и без осадков», — говорится на сайте «Гисметео».
Ночные температуры до конца месяца будут от -10 до -18 градусов. Для самого холодного месяца зимы, это достаточно мягкие показатели.
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