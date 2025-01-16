РБК сообщил об отравлении волонтеров при очистке пляжей от мазута

Волонтеры, участвующие в очистке черноморских пляжей от мазута, рассказали об отравлении на фоне участия в уборке. Основной причиной недомоганий могло стать использование недостаточных средств индивидуальной защиты в первые дни.
«Участвую в очистке пляжа от мазута с 17 декабря, как все произошло. Было отравление мазутом. По глупости можно сказать, в первый день пошел на пляж без маски и других средств защиты, так как еще ничего не было организовано, люди все так работали. <...> К врачам не обращался, лежал дома, слезы, красные глаза, в носу и в горле першило, состояние как ОРЗ», — рассказал РБК волонтер Юрий.
По утверждениям сотрудника, работа в маске оказалась затруднительной из-за проблем с дыханием, и только спустя десять дней ему выдали респиратор. На пляже предоставляли лишь защитные костюмы, маски и перчатки. Он также упомянул, что в зоне разлива чувствовался резкий запах мазута. Юрий, проживающий неподалеку от пляжа, в течение трех дней не открывал окна в своем доме, чтобы избежать проникновения запаха.
По словам другого волонтера Александра Величко, несмотря на начальные сложности, ситуация стабилизировалась после того как были усилены меры индивидуальной защиты. Волонтеры начали использовать угольные респираторы и даже противогазы для защиты от мазутных испарений.
15 декабря произошло крушение двух танкеров в Черном море, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9,2 тыс. тонн мазута. Согласно данным Министерства природных ресурсов, в море попало более 4 тыс. тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин поручил всем федеральным и региональным органам власти провести полную очистку загрязнений в Черном море, передает «Pravda.ru».
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