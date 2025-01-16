Wildberries рассказал о новой схеме мошенников

Wildberries: мошенники обманывают детей, предлагая купить внутриигровые предметы
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Детей вынуждают тратить деньги на покупку игровых продуктов с карты родителей
Детей вынуждают тратить деньги на покупку игровых продуктов с карты родителей Фото:

Мошенники нашли новый способ обмана граждан через Wildberries. На этот раз жертвами злоумышленников являются дети. Преступники в интернете представляются популярными блогерами и предлагают несовершеннолетним купить внутриигровые предметы, однако для этого надо вести данные банковских карт родителей на маркетплейсе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Мошенники предлагают детям купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости, а затем просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе», — сообщает ТАСС. Журналисты ссылаются на пресс-службу Wildberries.

Сами дети также находят способы обмана ради получения выгоды. На днях подросток украл 200 тысяч рублей у школьной учительницы в Подмосковье ради покупки АК-47 в игре Counter-Strike, передает VSE42.Ru.

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Мошенники нашли новый способ обмана граждан через Wildberries. На этот раз жертвами злоумышленников являются дети. Преступники в интернете представляются популярными блогерами и предлагают несовершеннолетним купить внутриигровые предметы, однако для этого надо вести данные банковских карт родителей на маркетплейсе. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Мошенники предлагают детям купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости, а затем просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе», — сообщает ТАСС. Журналисты ссылаются на пресс-службу Wildberries. Сами дети также находят способы обмана ради получения выгоды. На днях подросток украл 200 тысяч рублей у школьной учительницы в Подмосковье ради покупки АК-47 в игре Counter-Strike, передает VSE42.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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