Wildberries рассказал о новой схеме мошенников

Мошенники нашли новый способ обмана граждан через Wildberries. На этот раз жертвами злоумышленников являются дети. Преступники в интернете представляются популярными блогерами и предлагают несовершеннолетним купить внутриигровые предметы, однако для этого надо вести данные банковских карт родителей на маркетплейсе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Мошенники предлагают детям купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости, а затем просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе», — сообщает ТАСС. Журналисты ссылаются на пресс-службу Wildberries.
Сами дети также находят способы обмана ради получения выгоды. На днях подросток украл 200 тысяч рублей у школьной учительницы в Подмосковье ради покупки АК-47 в игре Counter-Strike, передает VSE42.Ru.
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