Телевизоры курганцев перестанут показывать федеральные каналы

В Кургане будут сбои телевещания. 20 января пройдут плановые профилактические работы на объектах телевизионного и радиовещания, сообщает администрация Кургана.
«В течение дня, с 8:00 до 17:00 местного времени, жители города могут столкнуться с отсутствием цифровых телевизионных каналов 1-го и 2-го мультиплекса, а также радиостанций в FM-диапазоне», — говорится в сообщении мэрии со ссылкой на ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиала «Курганский областной радиотелевизионный передающий центр».
Помимо этого, в период с 3:00 до 7:00 местного времени запланированы профилактические работы на спутниковых каналах связи. Во время этих работ возможны кратковременные перерывы вещания на всех объектах области, продолжительностью до одной минуты.
Такие меры предпринимаются для обеспечения стабильности и надежности работы вещательного оборудования. Жителям региона рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам и учесть эту информацию при планировании своего дня.
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