Опрос показал, что большинство ямальцев считают себя трудоголиками

Среди жителей Ямала 75% процентов считают себя трудоголиками, такое мнение чаще встречается среди женщин. Опрос среди граждан провели на сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
«К трудоголикам себя причисляют 75% опрошенных жителей ЯНАО: 24% в этом абсолютно убеждены, 51% скорее уверены. Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (77% против 73% соответственно)», — отметили аналитики.
Большинство работодателей высказываются, что трудоголизм не является необходимым качеством для сотрудников, и лишь 19% из них придерживаются противоположного мнения. Наибольшее количество людей, считающих себя трудоголиками, получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Мужчины чаще женщин считают трудоголизм нормальным явлением.
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