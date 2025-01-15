15 января 2025

Опрос показал, что большинство ямальцев считают себя трудоголиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудоголиками себя считают 75% ямальцев
Трудоголиками себя считают 75% ямальцев Фото:

Среди жителей Ямала 75% процентов считают себя трудоголиками, такое мнение чаще встречается среди женщин. Опрос среди граждан провели на сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

«К трудоголикам себя причисляют 75% опрошенных жителей ЯНАО: 24% в этом абсолютно убеждены, 51% скорее уверены. Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (77% против 73% соответственно)», — отметили аналитики.

Большинство работодателей высказываются, что трудоголизм не является необходимым качеством для сотрудников, и лишь 19% из них придерживаются противоположного мнения. Наибольшее количество людей, считающих себя трудоголиками, получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Мужчины чаще женщин считают трудоголизм нормальным явлением. 

Ранее URA.RU рассказывало, какие специальности стали самыми оплачиваемыми в 2024 году. Лидерами стали директора по маркетингу и PR, директора по персоналу и технические директора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди жителей Ямала 75% процентов считают себя трудоголиками, такое мнение чаще встречается среди женщин. Опрос среди граждан провели на сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «К трудоголикам себя причисляют 75% опрошенных жителей ЯНАО: 24% в этом абсолютно убеждены, 51% скорее уверены. Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (77% против 73% соответственно)», — отметили аналитики. Большинство работодателей высказываются, что трудоголизм не является необходимым качеством для сотрудников, и лишь 19% из них придерживаются противоположного мнения. Наибольшее количество людей, считающих себя трудоголиками, получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Мужчины чаще женщин считают трудоголизм нормальным явлением.  Ранее URA.RU рассказывало, какие специальности стали самыми оплачиваемыми в 2024 году. Лидерами стали директора по маркетингу и PR, директора по персоналу и технические директора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...