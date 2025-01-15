В Екатеринбурге уменьшилось количество купелей: их осталось десять против 12 год назад. Список доступных для окунания локаций публикует мэрия.
В Ленинском районе екатеринбуржцев ждут у церкви Святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Цыганская, 15). Крещенские купания будут проходить 18 и 19 января с 8:00 до полуночи. В Чкаловском районе желающих окунуться ждут в поселке Елизавет (ул. Базальтовая, 8) с 18 по 20 января. Открывается купель в 10:00, а закрывается в 21:00.
Жителей Академического приглашают к Благовещенскому храму Святых Божьих строителей (ул. Вильгельма де Геннина, 61). Там появятся два чана для омовения, которые будут доступны с 23:00 18 января до 23:59 19 января. В Орджоникидзевском районе людей ждут на Калиновском разрезе (ул. Фрезеровщиков, 200), время работы: с 11:00 до 23:00 19 января.
Больше всего будет купелей в Кировском районе. Одну можно найти на базе отдыха «Мыс Рундук» (ул. Отдыха, 25), она начнет работать в 23:00 18 января и закончит в четыре утра 19 января, а затем возобновит работу с 11:00 до 23:00. Вторая купель появится на базе отдыха «Каменный пляж» (ул. Отдыха, 107). Работает с 20:00 18 января до трех утра 20 января. Дополнительно три купели можно найти на ул. Проезжая, 110 с 23:00 18 января до 00:30 20 января.
В Октябрьском районе будет две купели. Одна из локаций — на водоеме «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр), окунуться можно с полуночи 19 января до 00:00 20 января. Вторая — на пруду Малоистокский (ул. Трактовая, 15), на купания ждут с 20:00 18 января до полуночи 19 января.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!