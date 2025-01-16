Во главе российского государства стоит прагматичный и разумный человек. Так о президенте Владимире Путине высказался вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко в контексте современных конфликтов.
«Ни один нормальный человек ни на Западе, ни здесь, в России, не может желать войны. Проблема заключается в том, что конфликт — это определенный инструмент напряжения, которое перерастает в вооруженный конфликт. <...> Слава Богу, что во главе РФ находится очень разумный, прагматичный человек — президент Путин», — подчеркнул Данко в разговоре с ТАСС.
В контексте своего заявления он привел в пример громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о желании присвоить себе Канаду и Гренландию, а также Панамский канал. Представитель Словакии понадеялся, что лидеры государств смогут урегулировать напряженные ситуации.
Данко в интервью российским журналистам также раскритиковал украинских беженцев, которые наживаются на конфликте с РФ. Так он ответил на претензии украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил вице-спикера Словакии Роберта Фицо в роскошной жизни.
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