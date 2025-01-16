Европейский политик назвал Путина разумным и прагматичным

Вице-спикер Словакии Данко: Путин — разумный и прагматичный человек
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Владимир Путин является разумным и прагматичным лидером по мнение вице-спикер Словакии Андрея Данко
Владимир Путин является разумным и прагматичным лидером по мнение вице-спикер Словакии Андрея Данко Фото:

Во главе российского государства стоит прагматичный и разумный человек. Так о президенте Владимире Путине высказался вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко в контексте современных конфликтов. 

«Ни один нормальный человек ни на Западе, ни здесь, в России, не может желать войны. Проблема заключается в том, что конфликт — это определенный инструмент напряжения, которое перерастает в вооруженный конфликт. <...> Слава Богу, что во главе РФ находится очень разумный, прагматичный человек — президент Путин», — подчеркнул Данко в разговоре с ТАСС. 

В контексте своего заявления он привел в пример громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о желании присвоить себе Канаду и Гренландию, а также Панамский канал. Представитель Словакии понадеялся, что лидеры государств смогут урегулировать напряженные ситуации. 

Данко в интервью российским журналистам также раскритиковал украинских беженцев, которые наживаются на конфликте с РФ. Так он ответил на претензии украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил вице-спикера Словакии Роберта Фицо в роскошной жизни.

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Во главе российского государства стоит прагматичный и разумный человек. Так о президенте Владимире Путине высказался вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко в контексте современных конфликтов.  «Ни один нормальный человек ни на Западе, ни здесь, в России, не может желать войны. Проблема заключается в том, что конфликт — это определенный инструмент напряжения, которое перерастает в вооруженный конфликт. <...> Слава Богу, что во главе РФ находится очень разумный, прагматичный человек — президент Путин», — подчеркнул Данко в разговоре с ТАСС.  В контексте своего заявления он привел в пример громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о желании присвоить себе Канаду и Гренландию, а также Панамский канал. Представитель Словакии понадеялся, что лидеры государств смогут урегулировать напряженные ситуации.  Данко в интервью российским журналистам также раскритиковал украинских беженцев, которые наживаются на конфликте с РФ. Так он ответил на претензии украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил вице-спикера Словакии Роберта Фицо в роскошной жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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