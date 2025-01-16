В Словакии рассказали, как простые украинцы наживаются на конфликте с Россией

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что многие украинские беженцы наживаются на конфликте с РФ. По его словам, те тратят «грязные деньги» и с удовольствием пользуются противостоянием в своих целях.
«Я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако. Этот конфликт их устраивает», — сказал Данко в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что его как политика обижают заявления украинского лидера Владимира Зеленского о роскошной жизни словацких политиков.
Отношения между Украиной и Словакией накалились после того, как Киев отказался продлевать транзит российского газа через свою страну. Это привело к тому, что Братислава перестала получать энергоносители. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал открыто критиковать действия Зеленского. В ответ на это украинский лидер иронично заметил, что словацкий премьер недавно вернулся из отпуска в «роскошном отеле» и тому непросто «переключиться на решение проблем». Он также пригласил Фицо в Киев на встречу.
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