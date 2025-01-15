В авиагаванях Салехарда и Нового Уренгоя снова начались массовые задержки воздушного движения. Отменяются вылеты вертолетов в населенные пункты Ямала. Задерживаются рейсы в Новый Порт и Уфу, сообщают в аэропортах округа.
Как следует из информации онлайн-табло в аэропортах, авиакомпания «Ямал» отменила утренние вертолетные рейсы из Салехарда в Сеяху, Яр-Сале и Мыс Каменный. Самолет до Бованенково задерживается — начало регистрации отложено на 16.00.
В Новом Уренгое на полчаса (до 11:30 часов) отложен вылет вертолета в Новый Порт. Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на 40 минут задерживает транзитные рейсы до Тобольска и Самары (до 11:55 часов). Вылет борта иркутской компании IRAERO в Уфу также откладывается с 16:00 до 16:50 часов.
Массовые задержки вылетов на Ямале начались шестого января в связи со сложными метеоусловиями. При этом авиагавани округа продолжают работать в штатном режиме. Как пояснили агентству в аэропорту Салехарда, решение о задержке вылетов принимают авиакомпании.
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