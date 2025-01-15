Профессор пермского медвуза Корягина: спецлечения от метапневмовируса нет

Не существует специфического лечения для людей, заразившихся метапневмовирусной инфекцией, об опасности которой ранее предупредили россиян. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина.
«Сейчас не существует специфического лечения МПВИ. Пациентам с метапневмовирусной инфекцией назначают постельный режим и проводят симптоматические лечебные мероприятия, направленные на восстановление водно-солевого баланса, снижение температуры, соблюдение специальной диеты — исключения молочных продуктов и ограничение продуктов, содержащих углеводы», — пишет Корягина в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
При этом доктор призывает не поддаваться панике. По словам Корягиной, метапневмовирус давно известен медикам, а текущая вспышка является сезонной. Врач советует для профилактики стараться избегать лишних контактов с людьми и соблюдать правила личной гигиены.
Как ранее рассказывало URA.RU, метапневмовирус наиболее опасен для пожилых людей и детей, а также для тех, у кого слабый иммунитет. Он может спровоцировать бронхиолит и пневмонию. Традиционными симптомами метапневмовируса являются насморк, кашель, повышенная температура, а также затрудненное дыхание.
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