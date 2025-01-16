Стало известно о планах Запада захватить приграничье Белоруссии

СБ Белоруссии: Запад планирует захват экстремистами приграничного района страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Польше ведется подготовка боевиков для «белорусской освободительной армии»
В Польше ведется подготовка боевиков для «белорусской освободительной армии» Фото:

Белорусские экстремисты, находящихся за рубежом, собираются захватить приграничные районы Белоруссии и ввести туда «миротворческий» контингент Запада. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории „свободной“ и вводу туда западными странами некоего 'миротворческого' контингента», — сказал Вольфович в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня».

Кроме того, он подчеркнул, что в рамках антибелорусской кампании продолжается поддержка радикальной оппозиции, выехавшей из Белоруссии, и других деструктивных сил. Вольфович также упомянул о подготовке боевиков для «белорусской освободительной армии» и создании командно-координационного центра в Польше.

Он уточнил, что эти подразделения участвуют в военных действиях украинских вооруженных сил против российских войск. Белорусские экстремисты получают боевой опыт, однако число их безвозвратных потерь продолжает расти. С начала специальной военной операции на Украине все они были идентифицированы, включая тех, кто был уничтожен.

Также он сообщил, что украинские спецслужбы активно вовлекают белорусских граждан через интернет. Их задача — склонить людей, симпатизирующих Украине, к сбору и распространению необходимой информации, а также к участию в незаконных действиях. В первую очередь им предлагают сделать фотосъемку и видеозапись мест расположения белорусских военных подразделений в приграничных районах, а затем передать полученные данные.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белорусские экстремисты, находящихся за рубежом, собираются захватить приграничные районы Белоруссии и ввести туда «миротворческий» контингент Запада. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. «По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории „свободной“ и вводу туда западными странами некоего 'миротворческого' контингента», — сказал Вольфович в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня». Кроме того, он подчеркнул, что в рамках антибелорусской кампании продолжается поддержка радикальной оппозиции, выехавшей из Белоруссии, и других деструктивных сил. Вольфович также упомянул о подготовке боевиков для «белорусской освободительной армии» и создании командно-координационного центра в Польше. Он уточнил, что эти подразделения участвуют в военных действиях украинских вооруженных сил против российских войск. Белорусские экстремисты получают боевой опыт, однако число их безвозвратных потерь продолжает расти. С начала специальной военной операции на Украине все они были идентифицированы, включая тех, кто был уничтожен. Также он сообщил, что украинские спецслужбы активно вовлекают белорусских граждан через интернет. Их задача — склонить людей, симпатизирующих Украине, к сбору и распространению необходимой информации, а также к участию в незаконных действиях. В первую очередь им предлагают сделать фотосъемку и видеозапись мест расположения белорусских военных подразделений в приграничных районах, а затем передать полученные данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...