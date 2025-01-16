Стало известно о планах Запада захватить приграничье Белоруссии

Белорусские экстремисты, находящихся за рубежом, собираются захватить приграничные районы Белоруссии и ввести туда «миротворческий» контингент Запада. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории „свободной“ и вводу туда западными странами некоего 'миротворческого' контингента», — сказал Вольфович в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня».
Кроме того, он подчеркнул, что в рамках антибелорусской кампании продолжается поддержка радикальной оппозиции, выехавшей из Белоруссии, и других деструктивных сил. Вольфович также упомянул о подготовке боевиков для «белорусской освободительной армии» и создании командно-координационного центра в Польше.
Он уточнил, что эти подразделения участвуют в военных действиях украинских вооруженных сил против российских войск. Белорусские экстремисты получают боевой опыт, однако число их безвозвратных потерь продолжает расти. С начала специальной военной операции на Украине все они были идентифицированы, включая тех, кто был уничтожен.
Также он сообщил, что украинские спецслужбы активно вовлекают белорусских граждан через интернет. Их задача — склонить людей, симпатизирующих Украине, к сбору и распространению необходимой информации, а также к участию в незаконных действиях. В первую очередь им предлагают сделать фотосъемку и видеозапись мест расположения белорусских военных подразделений в приграничных районах, а затем передать полученные данные.
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