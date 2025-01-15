15 января 2025

«Детей не бросим»: простились с матерью, изрезавшей сына и дочь в Красноуральске. Фото

В Красноуральске простились с матерью, изрезавшей сына и дочь
© Служба новостей «URA.RU»
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На прощании было мало людей
На прощании было мало людей Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

В Красноуральске (Свердловская область) простились с Натальей С., которая зверски изрезала сына (7 лет) и дочь (9 лет) и покончила с собой. Коллеги женщины пообещали, что будут помогать детям, которые остались сиротами, передает корреспондент URA.RU.

Прощание состоялось у морга Красноуральской горбольницы. Людей было немного: старшая дочь Натальи, соседи и коллеги (чуть больше десяти человек). Бывшего мужа Виталия не было. Дочь запретила журналистам заходить в морг.

«Наталья любила своих детей. Никогда не видела, чтобы она их била или издевалась над ними. Поэтому случившееся и удивляет», — поделилась ее знакомая. Коллега Натальи добавила, что детям помогут. «Она была веселой, „зажигалочкой“, с причудами. Без нее на работе теперь скучно», — вздыхала женщина.

«У нее (Натальи — прим. ред.) очень черные губы. Может, это от падения?» — гадала ее соседка. Из морга дочь выбежала в слезах. Затем похоронный кортеж отправился в Нижний Тагил. Там Наталью кремировали.

Трагедия произошла в ночь на 10 января в пятиэтажном доме на 40 лет Октября. По данным СКР, Наталья порезала двоих детей, а после покончила с собой. Подростки смогли спастись, выбежав на улицу. Там их заметил сосед, который вызвал полицию и врачей. Утром раненых детей вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, где прооперировали. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.

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В Красноуральске (Свердловская область) простились с Натальей С., которая зверски изрезала сына (7 лет) и дочь (9 лет) и покончила с собой. Коллеги женщины пообещали, что будут помогать детям, которые остались сиротами, передает корреспондент URA.RU. Прощание состоялось у морга Красноуральской горбольницы. Людей было немного: старшая дочь Натальи, соседи и коллеги (чуть больше десяти человек). Бывшего мужа Виталия не было. Дочь запретила журналистам заходить в морг. «Наталья любила своих детей. Никогда не видела, чтобы она их била или издевалась над ними. Поэтому случившееся и удивляет», — поделилась ее знакомая. Коллега Натальи добавила, что детям помогут. «Она была веселой, „зажигалочкой“, с причудами. Без нее на работе теперь скучно», — вздыхала женщина. «У нее (Натальи — прим. ред.) очень черные губы. Может, это от падения?» — гадала ее соседка. Из морга дочь выбежала в слезах. Затем похоронный кортеж отправился в Нижний Тагил. Там Наталью кремировали. Трагедия произошла в ночь на 10 января в пятиэтажном доме на 40 лет Октября. По данным СКР, Наталья порезала двоих детей, а после покончила с собой. Подростки смогли спастись, выбежав на улицу. Там их заметил сосед, который вызвал полицию и врачей. Утром раненых детей вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, где прооперировали. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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