В Красноуральске (Свердловская область) простились с Натальей С., которая зверски изрезала сына (7 лет) и дочь (9 лет) и покончила с собой. Коллеги женщины пообещали, что будут помогать детям, которые остались сиротами, передает корреспондент URA.RU.
Прощание состоялось у морга Красноуральской горбольницы. Людей было немного: старшая дочь Натальи, соседи и коллеги (чуть больше десяти человек). Бывшего мужа Виталия не было. Дочь запретила журналистам заходить в морг.
«Наталья любила своих детей. Никогда не видела, чтобы она их била или издевалась над ними. Поэтому случившееся и удивляет», — поделилась ее знакомая. Коллега Натальи добавила, что детям помогут. «Она была веселой, „зажигалочкой“, с причудами. Без нее на работе теперь скучно», — вздыхала женщина.
«У нее (Натальи — прим. ред.) очень черные губы. Может, это от падения?» — гадала ее соседка. Из морга дочь выбежала в слезах. Затем похоронный кортеж отправился в Нижний Тагил. Там Наталью кремировали.
Трагедия произошла в ночь на 10 января в пятиэтажном доме на 40 лет Октября. По данным СКР, Наталья порезала двоих детей, а после покончила с собой. Подростки смогли спастись, выбежав на улицу. Там их заметил сосед, который вызвал полицию и врачей. Утром раненых детей вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, где прооперировали. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!