15 января 2025

Цены на яйца в Тюмени опять поползли вверх

В Тюмени минимальная стоимость десятка яиц выросла на треть
© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальная стоимость десятка выросла на 20 рублей
Минимальная стоимость десятка выросла на 20 рублей Фото:

В Тюмени в январе минимальная стоимость десятка куриных яиц выросла до 81 рубля. При этом в октябре 2024 года эта цена составляла 59 рублей. Данные об этом представлены на сервисе по заказу продуктов.

«Яйцо куриное, столовое. Категория: С2. Цена за десяток: 81 рубль 19 копеек», — такая цена указана в приложении. В середине октября 2024 года в Тюмени стоимость десятка аналогичной категории составляла 59 рублей 99 копеек.

В начале января средняя стоимость десятка составила 115 рублей. Максимальная стоимость продукта доходит до 140 рублей.

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В Тюмени в январе минимальная стоимость десятка куриных яиц выросла до 81 рубля. При этом в октябре 2024 года эта цена составляла 59 рублей. Данные об этом представлены на сервисе по заказу продуктов. «Яйцо куриное, столовое. Категория: С2. Цена за десяток: 81 рубль 19 копеек», — такая цена указана в приложении. В середине октября 2024 года в Тюмени стоимость десятка аналогичной категории составляла 59 рублей 99 копеек. В начале января средняя стоимость десятка составила 115 рублей. Максимальная стоимость продукта доходит до 140 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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