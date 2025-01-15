Цены на яйца в Тюмени опять поползли вверх

Минимальная стоимость десятка выросла на 20 рублей
В Тюмени в январе минимальная стоимость десятка куриных яиц выросла до 81 рубля. При этом в октябре 2024 года эта цена составляла 59 рублей. Данные об этом представлены на сервисе по заказу продуктов.
«Яйцо куриное, столовое. Категория: С2. Цена за десяток: 81 рубль 19 копеек», — такая цена указана в приложении. В середине октября 2024 года в Тюмени стоимость десятка аналогичной категории составляла 59 рублей 99 копеек.
В начале января средняя стоимость десятка составила 115 рублей. Максимальная стоимость продукта доходит до 140 рублей.
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