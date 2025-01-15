15 января 2025

Вице-мэр Перми Андрианова меняет работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрианова займет новую должность с 20 января
Андрианова займет новую должность с 20 января Фото:

Первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова сложит полномочия. С 20 января она перейдет на должность заместителя главы администрации Пермского округа.

«17 января — последний рабочий день Ольги Андриановой в качестве первого заместителя главы администрации Перми. С понедельника она заступает на пост замглавы администрации Пермского муниципального округа», — пишет газета «Звезда».

Об уходе Андриановой стало известно еще в декабре 2024 года. Ожидается, что впоследствии чиновница займет место нынешнего главы округа Владимира Цветова.

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Первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова сложит полномочия. С 20 января она перейдет на должность заместителя главы администрации Пермского округа. «17 января — последний рабочий день Ольги Андриановой в качестве первого заместителя главы администрации Перми. С понедельника она заступает на пост замглавы администрации Пермского муниципального округа», — пишет газета «Звезда». Об уходе Андриановой стало известно еще в декабре 2024 года. Ожидается, что впоследствии чиновница займет место нынешнего главы округа Владимира Цветова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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