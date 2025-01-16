В Новгородской области инженеры разработали инновационный ударный беспилотник «Князь Вандал Новгородский», который уже успел проявить себя на поле боя. Глава региона Андрей Никитин сообщил о том, что за короткий период времени дрон уничтожил военную технику НАТО на сумму свыше 300 миллионов долларов. Как выглядит «Князь Вандал» — в фоторепортаже URA.RU.
Дрон «Князь Вандал Новгородский» обладает уникальной технологией связи. В отличие от традиционных беспилотников, использующих радиоканалы, «КВН» управляется через оптоволоконный кабель. Это делает его практически невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы, значительно повышая его боевую эффективность и надежность. Специалисты указывают, что вес оптоволоконной катушки составляет приблизительно один килограмм, при этом ее длина достигает 15-20 километров. Это расстояние также является предельным для полета беспилотника данной модели.
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