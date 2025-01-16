Российский дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов: карта СВО на Украине 16 января

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», созданный новгородскими инженерами, уничтожил военную технику НАТО на сумму свыше 300 миллионов долларов в зоне СВО. В это время ВСУ пытаются вернуть позиции на луганском направлении фронта. В ночь украинские военные совершили атаку 27 дронами по регионам РФ. Ход военных действий и карта спецоперации на 16 января — в материале URA.RU.
FPV-дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов
Новгородские инженеры создали уникальный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». По словам главы Новгородской области Андрея Никитина, за короткое время эксплуатации, дрон уничтожил военную технику НАТО на сумму свыше 300 миллионов долларов. . Дрон обладает уникальными характеристиками и создавался на фоне вторжения ВСУ в Курскую область.
Донецкое направление
Подразделения группировки «Восток» демонстрировали высокий уровень подготовки и координации в ходе освобождения населенного пункта Нескучное. По словам начальника боевой подготовки соединения с позывным Саваль, операция была тщательно спланирована, включая создание макета деревни для тренировок.
Особенностью операции стало использование лодок и плотов для переправы через реку, что позволило войскам подойти к населенному пункту с нескольких направлений. Это обеспечило внезапность и эффективность атаки, в результате которой были взяты пленные, а сопротивление со стороны противника оказалось минимальным.
Саваль также отметил, что среди военных ВСУ существует страх быть убитыми в плену, что, по его мнению, связано с информационным противодействием. Командир подразделения группировки «Восток» с позывным Маэстро подтвердил, что вооруженные силы Украины не успели организовать должное сопротивление и занять огневые точки.
Луганское направление
ВСУ активизировали свои усилия по возвращению под контроль населенного пункта Надия в ЛНР. Согласно информации от военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона регулярно предпринимает артиллерийские удары по позициям российских военнослужащих, пытаясь восстановить свое присутствие в этом районе.
Для осуществления своих операций ВСУ используют господствующие высоты южнее Надии, в районе Копанки, откуда ведется артиллерийский огонь. Кроме того, на фронт переброшены штурмовые подразделения нацбатальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которые активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для проведения операций.
Запорожское направление
На ореховском направлении в Запорожской области подразделения 58-й армии группировки войск «Днепр» активно используют мобильные группы для контроля воздушного пространства и противодействия БПЛА. Об этом ТАСС рассказал командир подразделения с позывным Кот.
Харьковское направление
В ходе последних боевых действий в Харьковской области российские штурмовые подразделения добились значительного прогресса в тактическом плане. По информации Андрея Марочко, в населенном пункте Петропавловка, что находится в Купянском районе, удалось значительно улучшить положение войск. Российские военные активно использовали точные удары для уничтожения долговременных огневых точек противника.
Курское направление
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно выполнили боевые задачи в приграничных районах Курской области, сообщает Минобороны РФ. Операция была направлена на уничтожение скопления пехоты ВСУ.
Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сыграл ключевую роль в срыве ротации подразделений ВСУ, успешно уничтожив бронетехнику и личный состав противника. Вертолет, выполнив задание, провел противоракетное маневрирование, используя тепловые ловушки для защиты от ракет ПЗРК.
Атака на регионы России
Ночью 16 января российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, успешно перехватив и уничтожив 27 украинских БПЛА, говорится в сообщении Минобороны. 15 беспилотников было уничтожено в Белгородской области. В Воронежской области было сбито 7 дронов, в Тамбовской области — 3, а в Курской области — 2 дрона.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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