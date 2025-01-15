15 января 2025

В Челябинской области выросло число мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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В регион приехало почти в два раза больше мигрантов из стран СНГ, чем выехало
В регион приехало почти в два раза больше мигрантов из стран СНГ, чем выехало Фото:

В Челябинской области количество мигрантов увеличилось за счет иностранцев. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата.

«Международная миграция за январь — октябрь 2024 года. Прибывшие — 12001, выбывшие — 6244, миграционный прирост +5757. В том числе с государствами — участниками СНГ: прибывшие — 11268, выбывшие — 5842, миграционный прирост — +5426», — говорится в отчете ведомства.

Из стран дальнего зарубежья за 10 месяцев прошлого года прибыло 733 человека, уехало — 402 человека. Миграционный прирост составил 331 человек.

Что касается межрегиональной миграции, здесь наоборот наблюдается снижение. За 10 месяцев 2024 года приехало в Челябинскую область из других регионов РФ 19505 человек, уехало в другие регионы 22199 человек. Отток составил 2694 человека.

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В Челябинской области количество мигрантов увеличилось за счет иностранцев. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата. «Международная миграция за январь — октябрь 2024 года. Прибывшие — 12001, выбывшие — 6244, миграционный прирост +5757. В том числе с государствами — участниками СНГ: прибывшие — 11268, выбывшие — 5842, миграционный прирост — +5426», — говорится в отчете ведомства. Из стран дальнего зарубежья за 10 месяцев прошлого года прибыло 733 человека, уехало — 402 человека. Миграционный прирост составил 331 человек. Что касается межрегиональной миграции, здесь наоборот наблюдается снижение. За 10 месяцев 2024 года приехало в Челябинскую область из других регионов РФ 19505 человек, уехало в другие регионы 22199 человек. Отток составил 2694 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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