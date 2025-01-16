Минобороны сообщило о групповом ударе по газовым объектам Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Удар был осуществлен в ответ на обстрелы с украинской стороны ракетами ATACMS и Storm Shadow, а также в свете попытки атаки на компрессорную станцию «Русская».
«Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Львовской области», — сказано в сообщении Министерства обороны РФ. По данным ведомства, такие действия являются ответной мерой на агрессивные действия со стороны Украины, включая попытку нарушения работы крупного транспортного коридора для поставок газа.
Ранее МО РФ объявило, что 11 января украинские войска попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кадзоре, Краснодарский край, используя девять беспилотников. Целью этой акции, как предполагается, было прекращение поставок российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток». Тем не менее, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что атака не привела к нарушениям в работе газопровода и прокачка газа продолжается без перебоев, передает МК.
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