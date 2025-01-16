Глава Роспотребнадзора оценила качество рыбы в Черном море после разлива мазута

По результатам выборочных проверок рыбы, выловленной в Черном море, загрязнения нефтепродуктами не обнаружены. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«То, что мы выборочно делали на сегодняшний день, четко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24». Она также упомянула, что ведомство предлагает бизнесу провести исследования каждой партии рыбы, выловленной в морских водах Краснодарского края и вокруг Крыма. Проверки будут проводиться в лабораториях ведомства за счет федерального бюджета и начнутся в полном объеме в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор объявил о введении усиленного контроля за качеством. Этот процесс будет осуществляться с помощью расширенных лабораторных возможностей агентства в Анапе и Ялте. Согласно заявлению ведомства, проверки будут направлены на выявление потенциально опасных веществ в рыбе и других морепродуктах, сообщает RT.
15 декабря в акватории Черного моря во время шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Капитанам данных судов были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасной эксплуатации и движения морского транспорта. В ходе инцидента в Черное море было выброшено более 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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