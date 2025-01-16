В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по делу 49-летнего местного жителя, который в 1997 году убил двух женщин в квартире и скрылся. Первую жертву он зарезал из-за бытовой ссоры, а вторую, ставшую очевидицей, чтобы скрыть преступление. Следующие 11 лет мужчина проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Подсудимый прибыл к своей знакомой — женщине 1950 г. р., в квартиру дома по ул. Фрунзе. Во время нахождения в жилище фигурант вступил с женщиной в конфликт и совершил ее убийство с помощью хозяйственно-бытового ножа. После этого подсудимый совершил убийство гражданки 1951 г. р., которая также находилась в данной квартире и стала очевидицей преступления», — пояснили в ведомстве. Следователям удалось установить убийцу спустя множество проверок и экспертиз.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в ходе расследования осужденный написал явку с повинной. После этого силовики провели исследование с применением полиграфа. «Проверка на так называемом „детекторе лжи“ показала, что он причастен к „двойному“ убийству и в полном объеме осведомлен о его обстоятельствах», — отметил полковник Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!