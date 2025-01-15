Подросток погиб в ДТП на трассе в Челябинской области

На трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП: погиб 17-летний подросток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, врачи пытались спасти его, но травмы были несовместимы с жизнью.
«В результате ДТП водитель автомобиля „Мерседес“ получил травмы. А несовершеннолетний пассажир скончался в медицинском учреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинской области.
Там сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. В итоге автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
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