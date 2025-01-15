Происшествия ДТП Подросток погиб в ДТП на трассе в Челябинской области 16 января 2025 в 13:48 Размер текста - 17 + Водитель не справился с управлением и улетел в кювет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП: погиб 17-летний подросток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, врачи пытались спасти его, но травмы были несовместимы с жизнью. «В результате ДТП водитель автомобиля „Мерседес“ получил травмы. А несовершеннолетний пассажир скончался в медицинском учреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинской области. Там сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. В итоге автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП: погиб 17-летний подросток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, врачи пытались спасти его, но травмы были несовместимы с жизнью. «В результате ДТП водитель автомобиля „Мерседес“ получил травмы. А несовершеннолетний пассажир скончался в медицинском учреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинской области. Там сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. В итоге автомобиль съехал в кювет и перевернулся. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям