Ущерб от ДТП с поездом в Волгоградской области превысил 117 млн рублей

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Ущерб от ДТП с поездом и «Камазом» под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей
Ущерб от ДТП с поездом и «Камазом» под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

Предварительная оценка ущерба от ДТП, произошедшего летом 2024 года на перегоне Гремячая — Котельниково с участием КАМАЗа и пассажирского поезда в Волгоградской области, составляет более 117 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.

«Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной», — заявил Козлов. Его слова приводит РИА Новости. Заместитель уточнил, что итоговая сумма ущерба может быть скорректирована после дополнительной оценки происшествия.

В Волгоградской области 29 июля 2024 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский поезд, следующий по маршруту Казань-Адлер, столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате столкновения девять вагонов поезда сошли с рельсов. В связи с этим инцидентом было инициировано уголовное расследование. Около 140 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 30 человек, включая 15 детей, нуждались в госпитализации.

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Предварительная оценка ущерба от ДТП, произошедшего летом 2024 года на перегоне Гремячая — Котельниково с участием КАМАЗа и пассажирского поезда в Волгоградской области, составляет более 117 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов. «Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной», — заявил Козлов. Его слова приводит РИА Новости. Заместитель уточнил, что итоговая сумма ущерба может быть скорректирована после дополнительной оценки происшествия. В Волгоградской области 29 июля 2024 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский поезд, следующий по маршруту Казань-Адлер, столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате столкновения девять вагонов поезда сошли с рельсов. В связи с этим инцидентом было инициировано уголовное расследование. Около 140 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 30 человек, включая 15 детей, нуждались в госпитализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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