15 января 2025

Студентов пермского педагогического колледжа эвакуировали

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми массово эвакуируют колледжи
В Перми массово эвакуируют колледжи Фото:

В Пермском профессионально-педагогическом колледже эвакуировали студентов. Об этом URA.RU сообщил один из учащихся.

«Студентов отправили домой и ничего не разъяснили. Просто сказали, что внештатная ситуация», — рассказал студент.

Также в telegram-каналах появилась информация, что начали эвакуировать учащихся Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа. Ранее стало известно о том, что уроки прервали в школе №146.

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В Пермском профессионально-педагогическом колледже эвакуировали студентов. Об этом URA.RU сообщил один из учащихся. «Студентов отправили домой и ничего не разъяснили. Просто сказали, что внештатная ситуация», — рассказал студент. Также в telegram-каналах появилась информация, что начали эвакуировать учащихся Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа. Ранее стало известно о том, что уроки прервали в школе №146.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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