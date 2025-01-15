Студентов пермского педагогического колледжа эвакуировали

В Перми массово эвакуируют колледжи
В Пермском профессионально-педагогическом колледже эвакуировали студентов. Об этом URA.RU сообщил один из учащихся.
«Студентов отправили домой и ничего не разъяснили. Просто сказали, что внештатная ситуация», — рассказал студент.
Также в telegram-каналах появилась информация, что начали эвакуировать учащихся Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа. Ранее стало известно о том, что уроки прервали в школе №146.
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