Развлечения Спорт Тренер челябинского «Трактора» Гру станет наставником сборной звезд КХЛ 16 января 2025 в 14:14 Размер текста - 17 + Бенуа Гру станет тренером команды дивизиона Харламова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный тренер челябинского ХК «Трактор» Бенуа Гру станет наставником в матче всех звезд КХЛ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе лиги, он возглавит команду, представляющую дивизион Харламова. «Главным тренером команды дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру („Трактор“). Челябинцы лидируют в Восточной конференции — 29 побед в 47 матчах», — сообщили URA.RU в пресс-службе КХЛ. Также в качестве наставников выступят Алексей Жамнов («Спартак»), Игорь Никитин («Локомотив»), и Виктор Козлов («Салават Юлаев»). Все они ранее уже принимали участие в подобных мероприятиях. Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главный тренер челябинского ХК «Трактор» Бенуа Гру станет наставником в матче всех звезд КХЛ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе лиги, он возглавит команду, представляющую дивизион Харламова. «Главным тренером команды дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру („Трактор“). Челябинцы лидируют в Восточной конференции — 29 побед в 47 матчах», — сообщили URA.RU в пресс-службе КХЛ. Также в качестве наставников выступят Алексей Жамнов («Спартак»), Игорь Никитин («Локомотив»), и Виктор Козлов («Салават Юлаев»). Все они ранее уже принимали участие в подобных мероприятиях. Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям