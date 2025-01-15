15 января 2025

Тренер челябинского «Трактора» Гру станет наставником сборной звезд КХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей Трактор-Нефтехимик. Челябинск, гру бенуа
Бенуа Гру станет тренером команды дивизиона Харламова Фото:

Главный тренер челябинского ХК «Трактор» Бенуа Гру станет наставником в матче всех звезд КХЛ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе лиги, он возглавит команду, представляющую дивизион Харламова.

«Главным тренером команды дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру („Трактор“). Челябинцы лидируют в Восточной конференции — 29 побед в 47 матчах», — сообщили URA.RU в пресс-службе КХЛ.

Также в качестве наставников выступят Алексей Жамнов («Спартак»), Игорь Никитин («Локомотив»), и Виктор Козлов («Салават Юлаев»). Все они ранее уже принимали участие в подобных мероприятиях.

Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

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Главный тренер челябинского ХК «Трактор» Бенуа Гру станет наставником в матче всех звезд КХЛ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе лиги, он возглавит команду, представляющую дивизион Харламова. «Главным тренером команды дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру („Трактор“). Челябинцы лидируют в Восточной конференции — 29 побед в 47 матчах», — сообщили URA.RU в пресс-службе КХЛ. Также в качестве наставников выступят Алексей Жамнов («Спартак»), Игорь Никитин («Локомотив»), и Виктор Козлов («Салават Юлаев»). Все они ранее уже принимали участие в подобных мероприятиях. Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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