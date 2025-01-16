Тюменцам рассказали, когда выгодно покупать кондиционер

Кондиционеры выгоднее всего в Тюмени приобретать до марта. С весны стоимость на них увеличится на 5–7% процентов. Об этом URA.RU рассказали в компании «ТМ-Климат».
«В феврале — марте цены на кондиционеры начнут расти. Подорожание составит около 5–7%. Стоимость будет зависеть от поставщиков. Сейчас уже горожане активно покупают системы, потому что зимой будет дешевле», — сообщили в компании.
Там также отметили, что приобретая оборудование зимой, можно не только сэкономить, но и заранее согласовать сроки установки, в отличие от летнего периода, когда монтаж кондиционера приходилось ждать до нескольких недель. «Летом время ожидания установки кондиционера доходило практически до месяца. Покупая систему зимой, можно заранее записаться на установку в весенний период», — добавили в магазине.
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