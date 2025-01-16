16 января 2025

Тюменцам рассказали, когда выгодно покупать кондиционер

В Тюмени цены на кондиционеры весной вырастут до 7%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кондиционеры подорожают к весне
Кондиционеры подорожают к весне Фото:

Кондиционеры выгоднее всего в Тюмени приобретать до марта. С весны стоимость на них увеличится на 5–7% процентов. Об этом URA.RU рассказали в компании «ТМ-Климат».

«В феврале — марте цены на кондиционеры начнут расти. Подорожание составит около 5–7%. Стоимость будет зависеть от поставщиков. Сейчас уже горожане активно покупают системы, потому что зимой будет дешевле», — сообщили в компании.

Там также отметили, что приобретая оборудование зимой, можно не только сэкономить, но и заранее согласовать сроки установки, в отличие от летнего периода, когда монтаж кондиционера приходилось ждать до нескольких недель. «Летом время ожидания установки кондиционера доходило практически до месяца. Покупая систему зимой, можно заранее записаться на установку в весенний период», — добавили в магазине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кондиционеры выгоднее всего в Тюмени приобретать до марта. С весны стоимость на них увеличится на 5–7% процентов. Об этом URA.RU рассказали в компании «ТМ-Климат». «В феврале — марте цены на кондиционеры начнут расти. Подорожание составит около 5–7%. Стоимость будет зависеть от поставщиков. Сейчас уже горожане активно покупают системы, потому что зимой будет дешевле», — сообщили в компании. Там также отметили, что приобретая оборудование зимой, можно не только сэкономить, но и заранее согласовать сроки установки, в отличие от летнего периода, когда монтаж кондиционера приходилось ждать до нескольких недель. «Летом время ожидания установки кондиционера доходило практически до месяца. Покупая систему зимой, можно заранее записаться на установку в весенний период», — добавили в магазине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...