Замглавы МИД РФ провел срочные переговоры с ХАМАС

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел по телефону экстренные переговоры с представителями палестинского движения ХАМАС по факту урегулирования конфликта в секторе Газа. Его слова передает МИД РФ.
«Богданов провел телефонные разговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и с председателем политбюро ХАМАС за рубежом Халедом Машаалем. В ходе бесед палестинцы высказали слова признательности за последовательные усилия России по обеспечению законных прав палестинского народа», — отмечает международное российское ведомство в своем telegram-канале.
Обсуждались вопросы справедливого урегулирования палестинского конфликта, а также гуманитарные вопросы, включая освобождение из плена российского гражданина. В Москве вновь высказали идею о создании независимого палестинского государства в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в срыве соглашений о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. До этого палестинские боевики обещали освободить около 30 граждан Израиля. Война в секторе Газа продолжается с октября 2023 года. Россия также работает над прекращением конфликта между Палестиной и Израилем.
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