Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от договоренностей по миру

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Канцелярия Биньямина Нетаньяху заявила, что в ХАМАС нарушили соглашение по освобождению заложников из Тель-Авива
Канцелярия Биньямина Нетаньяху заявила, что в ХАМАС нарушили соглашение по освобождению заложников из Тель-Авива Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняет палестинское движение ХАМАС в создании кризиса, мешающего урегулированию конфликта в секторе Газа. По словам израильских властей, боевики отказываются от ранних договоренностей, достигнутых с посредниками и с Израилем по освобождению заложников.

«ХАМАС отказывается от договоренностей, достигнутых с посредниками и с Израилем», — передает слова израильской канцелярии издание Kikar. В офисе Нетаньяху также подчеркнули, что Израиль не назначит дату заседания кабинета министров до тех пор, пока посредники не объявят о том, что ХАМАС утвердил все детали соглашения.

В начале 2025 года представители ХАМАС заявили, что готовы освободить 34 израильских заложника, среди которых — женщины, дети, больные и пожилые. Обмен, в котором предполагалось участие посредников, являлся частью соглашений между сторонами о прекращении огня в секторе Газа, передает 360.Ru.

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняет палестинское движение ХАМАС в создании кризиса, мешающего урегулированию конфликта в секторе Газа. По словам израильских властей, боевики отказываются от ранних договоренностей, достигнутых с посредниками и с Израилем по освобождению заложников. «ХАМАС отказывается от договоренностей, достигнутых с посредниками и с Израилем», — передает слова израильской канцелярии издание Kikar. В офисе Нетаньяху также подчеркнули, что Израиль не назначит дату заседания кабинета министров до тех пор, пока посредники не объявят о том, что ХАМАС утвердил все детали соглашения. В начале 2025 года представители ХАМАС заявили, что готовы освободить 34 израильских заложника, среди которых — женщины, дети, больные и пожилые. Обмен, в котором предполагалось участие посредников, являлся частью соглашений между сторонами о прекращении огня в секторе Газа, передает 360.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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